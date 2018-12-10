القبض على متهمين بذبح كلاب و بيع لحمها لهذه المطاعم شمال صنعاء (الأسماء)

ضبطت شرطة العاصمة في مديرية بني الحارث ، المدعوان ” غنام الكشري ” و ” معتز الكشري ” لقيامهما بذبح كلاب ، وبيعها لعدد من المطاعم في شمال العاصمة .
وقد أوضح أمن المديرية أن القاء القبض على المتهمين كان نتيجة الحس الأمني لأحد رجال الأمن .
حيث اشتبه رجل الأمن في أحد المتهمين عندما كان يسير في الشارع بمنطقة وادي احمد- شمال العاصمة – في الصباح الباكر – وهو يحمل على ظهره كيس ( شوالة ) بداخلها جسم غريب ، فسأله عمّا بداخلها ، فارتبك المتهم ، وقال انه كلب مريض وجده بجوار منزله ، ويريد رميه ، و قام برميه فعلا في كومة القمامة ، فذهب رجل الأمن لتفتيش الكيس ، ليجد بداخله كلب مقيد ، و فمه مكمم بإحكام ، و اتضح ان الكلب سليم لا يعاني من أي مرض .
فتم احتجاز المتهم ، و بعد التحقيق معه و محاصرته بالإسئلة ، اعترف بانه أخذ الكلب بغرض ذبحه ، وانه يقوم مع شخص من أقربائه منذ ثلاثة اشهر بذبح الكلاب و بيعها عبر وسيط للمطاعم .
وقد تم احالة المتهمين للإجراءات القانونية .
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