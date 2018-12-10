التحالف العربي: 17 تصريحا لسفن مساعدات للموانئ اليمنية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، إصدار 17 تصريحا لسفن تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية متجهة للموانئ اليمنية.

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وأضاف التحالف أن مليشيا الحوثي لا تزال تتعمد تأخير دخول 3 سفن للموانئ اليمنية لتفريغ حمولتها.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية العقيد تركي المالكي، أعلن عدة مرات أن مليشيا الحوثي الانقلابية تتعمد تعطيل السفن في ميناء الحديدة،

وحمّل مليشيا الحوثي مسؤولية تعطيل دخول وتفريغ حمولة سفن مساعدات للشعب اليمني، مشيراً إلى أن الجماعة الانقلابية حولت ميناء الحديدة إلى ثكنة عسكرية.

وأشار المالكي إلى أن عددا من السفن تم تجديد تصريحها أكثر من مرة ولا تزال المليشيا تتعمد تعطيل دخولها.

وميناء الحديدة الواقع على البحر الأحمر، يعد الميناء الرئيسي في اليمن، ونقطة دخول معظم السلع التجارية والمساعدات الأساسية إلى البلاد.

ويقع الميناء تحت سيطرة مليشا الحوثي الإيرانية بعد أن أوقفت قوات التحالف العربي هجومها على المدينة الشهر الماضي، لاتاحة الفرصة لمشاورات السلام الدائرة حاليا فى السويد وللحفاظ على أرواح المدنيين.