رئيس الوزراء: الصليب الأحمر له مشاريع فاعلة في اليمن

قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إن الحكومة تقدم الدعم الكامل للعمل الإنساني والطبي في اليمن، وإن الأوضاع الصحية في البلاد هي واحدة من الأمور التي تولي الحكومة جل اهتمامها فيها، حيث تسعى إلى الاستعانة بالمنظمات الدولية في هذا الجانب.

وأشار عبدالملك خلال لقائه اليوم بعدن مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فابريزي كاربوني، والرئيس الجديد للجنة الدولية للصليب الأحمر في عدن كارمن اشتاريثا، إلى إن الصليب الأحمر له مشاريع فاعلة في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، ان اللقاء بحث الأوضاع الإنسانية في اليمن، والدعم العملياتي للمنظمة الطبية منذ تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية، وآفاق التعاون بين الطرفين مستقبلاً.

وأشاد رئيس الوزراء بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مساعي الإفراج عن الأسرى، والتي نتمنى أن تحقق مشاورات السويد فيها تقدماً كبيراً في هذا الجانب.

من جهته قال مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن اللجنة و ستوسع مشاريعها في عدد من مدن البلاد.