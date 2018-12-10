شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. جمال فتيات كلية الطب بالشيشان يبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعي ... وردود افعال غير طبيعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو لعدد من طالبات كلية الطب بالشيشان أثناء إحدى المحاضرات. وحقق مقطع الفيديو اكثر من اثنين مليون مشاهدة منذ نشره، ويظهر إحدى الطالبات تمرح خلال المحاضرة مصورة صديقاتها اللاتي يغطين وجههن بعد تفاجأهن. وأثنى الكثيرون على جمال الفتيات اللاتي ستصبحن طبيبات في المستقبل.



شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. جمال فتيات كلية الطب بالشيشان يبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعي ... وردود افعال غير طبيعية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .