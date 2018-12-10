شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الأمم المتحدة تفاجئ الجميع وتعلن أول رد لها على فشل مشاورات السويد وتهدد بكشف الطرف المعطل والرافض للحل "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن اتفاق مبدئي على جولة ثانية من المحادثات اليمنية، في النصف الثاني من شهر يناير.

ورجحت "أن لا تكون المحادثات في دولة أوروبية".

وقالت الأمم المتحدة: "إذا فشلنا في التوصل إلى اتفاق في السويد، فسنطلع المجتمع الدولي عمن عطل ومن رفض هذا الحل أو ذاك".

وكان الوفد الحكومي، إلى مشاورات السويد، قد أعلن، الأحد، عن مشاورات مباشرة في الجوانب الفنية المتعلقة بآليات تبادل الأسرى، مع وفد الحوثيين، لأول مرة.

وذكر عضو الوفد عسكر زعيل، أن مشاورات مباشرة جرت بين الوفدين، من أجل بحث تفاصيل آليات تبادل الأسرى وطرق تجميعهم ونقلهم والجهات الدولية التي ستشرف على العملية.