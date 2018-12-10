شكرا لقرائتكم خبر عن في موقف مُخجل.. يحيى محمد صالح يصدم الشارع اليمني ويسيء لعمه المغدور بالذكرى الأولى لرحيله..! (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار احتفال رعاه یحیى محمد عبدالله صالح، نجل شقیق الرئیس الیمني السابق علي عبدالله

صالح صدمة لدى الشارع المحلي.

وتداول ناشطون صوراً للاحتفال الذي أقیم في لبنان حیث طبعت لافتة كبیرة بھا صورة

الرئیس السابق صالح، تم وصفھ على أنه "الرئیس الأسبق"، ما یشكل اعترافاً صریحاً من

یحیى صالح بشرعیة قتلة عمه.

ویقول مراقبون أن موقف یحیى یعد أحد أكثر المواقف إثارة للخجل، خاصة وأنه لم یقم

بإدانة الحوثیین حتى الیوم بسبب قتلھم لصالح، بل نادى في ذات یوم مقتلھ قبل عام لزیادة

اللحمة بین المؤتمریین والحوثیین.