رئيس الوزراء يلتقي مسؤولاً بالصليب الأحمر ويأمل التقدم بملف المختطفين والأسرى

الخليج 365 - متابعات

أعرب رئيس الوزراء معين عبد الملك، عن أمله في أن تحقق مشاورات السويد تقدماً كبيراً في ملف المخطوفين والأسرى.

جاء ذلك خلال لقائه في عدن مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فابريزيو كاربوني والرئيس الجديد للجنة الدولية للصليب الأحمر في عدن كارمن اشتاريثا، مشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مساعي الإفراج عن المخطوفين والأسرى.

وجرى خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بحث الأوضاع الإنسانية في اليمن، والدعم العملياتي للمنظمة الطبية منذ تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية وآفاق التعاون بين الطرفين مستقبلاً.

وقال" إن الحكومة اليمنية تقدم الدعم الكامل للعمل الإنساني والطبي في اليمن، وأن الأوضاع الصحية في البلاد هي واحدة من الأمور التي تولي الحكومة جل اهتمامها فيها، حيث تسعى إلى الاستعانة بالمنظمات الدولية في هذا الجانب.

من جهته، أكد مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن اللجنة ستوسع مشاريعها في عدد من المدن .