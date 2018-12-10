الخليج 365 - الحديدة كشفت المقاومة الوطنية - قوات حراس الجمهورية بقيادة العميد طارق صالح عن أ المليشيات الحوثية في الحديدة تستغل الهدنة وتكثف حفر الخنادق وتحول منازل المواطنين ثكنات عسكرية. ووزع الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية ح مساء اليوم الأحد 9 ديسمبر 2018، مشاهد جديدة من داخل مدينة الحديدة تكشف استمرار المليشيات الحوثية في حفر الخنادق والأنفاق في الشوارع الرئيسية والفرعية. ويظهر الفيديو وتحويل منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية ومتارس ومواقع لتمركز قناصتها مستغلة التزام المقاومة اليمنية بالهدنة الإنسانية.

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الحوثي يستغل الهدنة لحفر الخنادق وتحويل المنازل ثكنات بالحديدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .