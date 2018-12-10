شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية: لا تجديد لهويات أبناء المقيمين بعد الـ 25 عاما والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد متحدث الجوازات السعودية المقدم بدر القريني لـ«عكاظ» أن التعليمات تنص على تجديد الإقامات للطلاب من أبناء المقيمين، شريطة ألا يتجاوز أعمارهم 25 عاما. وأوضح القريني أن تجديد إقامات التابعين للمقيم ذكورا أو إناثا يتم بناء على إثبات عدم زواج البنات، إضافة إلى إثبات التحاق الأبناء بالمدارس والجامعات السعودية. جاء ذلك ردا على سؤال «عكاظ» حول شروط تجديد رخص الإقامة لأبناء المقيمين ممن تجاوزت أعمارهم 25 عاما، ولا يزالون على مقاعد الدراسة في المراحل الجامعية.

بعد مطالبات أولياء الأمور للجهات المختصة بإيجاد حلول في ظل وجود حالات لطلاب تتطلب سنوات دراستهم في بعض التخصصات والكليات المتقدمة كالطب والهندسة إلى تعديهم السن المحددة بـ25 عاما، لاسيما أنهم يحملون إفادات رسمية من جهات تعليمية داخل المملكة أو خارجها بذلك.

25 عاما الحد



