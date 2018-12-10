شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تتلقى أقوى وأخطر تهديد من اليمن .. وأميرها يكشف عنه في خطاب صريح .. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن استمرار الصراع في اليمن مدمر لليمن ومجلس التعاون الخليجي.



جاء ذلك كلمه للصباح خلال افتتاح أعمال دورة المجلس التعاون الخليجي اليوم في الرياض، وفقا لوكالة الأنباء "كونا".

واضاف الصباح أن "استمرار الصراع في اليمن يشكل تهديدا مباشرا لنا جميعا". مشددا على أن حل الأزمة عبر الآلية الخليجية.



وقال أمير الكويت "نأمل كل التوفيق للمشاورات السياسية الدائرة الآن في السويد والتي استجابت بلادي بتقديم الدعم اللوجستي لها وصولا إلى الحل السياسي المنشود القائم على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216".

البنك المركزي يصدر قبل قليل ‘‘تعميم هام’’ بشأن (أسعار الصرف) ويحدد هذا السعر للدولار .. شاهد ودعا الصباح إلى إيقاف الحملات الإعلامية بين الدول الخليجية التي وصفها بالمدمرة مشيرا إلى أن ذلك سيتيح الفرصة للجلوس وحل القضايا.



وتابع: إننا ندعوا إلى وقف الحملات الإعلامية التي بلغت حدودا مست قيمنا ومبادئنا وزرعت بذور الفتنة والشقاق في صفوف أبنائنا وستدمر كل بناء أقمناه وكل صرح شيدناه".

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