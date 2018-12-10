شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يحقق قفزة نوعية .. أسعار الصرف مساء اليوم الأحد بـ«عدن وصنعاء» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت اسعار صرف الريال اليمني مساء اليوم الأحد الموافق: « 9 ديسمبر ٢٠١٨م» صعوداً ملحوظاً امام العملات الأجنبية في محلات الصرافة بـ "عدن وصنعاء". واوضح مصدر مصرفي لـ«الحكمة نت» أن أسعار صرف الريال اليمني عاودت الصعود اليوم الأحد الموافق: « 9 ديسمبر ٢٠١٨م» .. وفيما يلي قائمة الأسعار: أسعار الشراء بـ«عدن» : - الدولار الأمريكي: 510 ريال

- الريال السعودي: 135ريال أسعار البيع بـ«عدن»: - الدولار الأمريكي = 520 ريال

- الريال السعودي= 138 ريال

أسعار الشراء بـ«صنعاء» : - الدولار الأمريكي: 505 ريال

- الريال السعودي: 134 ريال أسعار البيع بـ«صنعاء»: - الدولار الأمريكي = 515 ريال

- الريال السعودي= 136 ريال

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