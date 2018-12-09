حملة أمنية لسحب (شمة الحوت) من الأسواق في تعز لاحتوائها على مواد مخدرة

الخليج 365 – تعز

وجهت النيابة العامة بتعز الأجهزة الأمنية بالنزول بحملة أمنية موسعة لمصادرة مادة الحوت (الشمة الهندية) وضبطها ومنع المحلات من بيعها .

وبناء على ذلك تحركت ادارة مكافحة المخدرات بتعز بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي وأمن المديريات واقسام الشرطة وقامت بالنزول إلى المحلات والأسواق لضبط مادة الحوت وقد تم ضبط هذه المادة في الكثير من المحلات ولا زالت الحملة مستمرة في عملها .

وعليه تهيب إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بشرطة محافظة تعز جميع المواطنين بتجنب شراء هذه المادة والتعاون مع الاجهزة الامنية والإبلاغ الفوري عن أي شخص بقوم ببيعها أو الترويج لها نظرا للأضرار الصحية التي تصيب مستخدمي هذه المادة المخدرة .