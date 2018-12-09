أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

خاص
ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الأحد، الموافق 9 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي:
الملك سلمان: لا يزال النظام الإيراني يمارس تدخلاته بالدول المجاورة
https://www.alyamanalaraby.com/344678
مشاورات السويد .. انعقاد أول لقاء مباشر بين الحكومة والحوثيين
https://www.alyamanalaraby.com/344680
لجنتان من وفدي الحكومة الشرعية والحوثيين تجتمعان بلقاء مشترك
https://www.alyamanalaraby.com/344682
مسام يكشف عن نزع 24 ألف لغم منذ انطلاق المشروع (فيديوجراف)
https://www.alyamanalaraby.com/344683
مدير مسام يزور الفرق الهندسية الميدانية لنزع الألغام في شبوة (فيديو)
https://www.alyamanalaraby.com/344687
جمال مُحسن يكشف كواليس جديدة حول قضية مقتل الطفلة "آلاء الحميري"
https://www.alyamanalaraby.com/344692
ردود فعل غاضبة حول اغتصاب الطفلة آلاء الحميري وأهالي إب يحملون الحوثيين (فيديو)
https://www.alyamanalaraby.com/344700
ماذا قال مستشار وزير الإعلام عن اختطاف واغتصاب وقتل طفلة في إب؟
https://www.alyamanalaraby.com/344701
بادويلان: اليوم العالمي لمكافحة الفساد فرصة لمكافحته أكثر
https://www.alyamanalaraby.com/344710
شاهد.. مليشيا الحوثي زرعت الألغام بين القمح في صوامع الغلال بالحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/344711
الشرعية تعتزم إطلاق اسم جديد على مطار عدن.. فماذا يعني ذلك؟
https://www.alyamanalaraby.com/344712
لحج تحتفل بالذكرى الـ47 لليوم الوطني الإماراتي
https://www.alyamanalaraby.com/344720
الارياني: لن يتحقق السلام إلا بتسليم مليشيا الحوثي سلاح الدولة المنهوب
https://www.alyamanalaraby.com/344645
اختتام 4 دورات تدريبية في مجال الثروة الحيوانية بسيئون
https://www.alyamanalaraby.com/344648
شاهد.. مليشيا الحوثي تواصل قصف المباني السكنية بالحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/344654
البركاني يقدم شكر لوفد الشرعية المفاوض في السويد
https://www.alyamanalaraby.com/344657
غداً.. دورة برامجية جديدة في إذاعة الغد المشرق
https://www.alyamanalaraby.com/344658
خلاف على أموال منهوبة بين قادة المليشيا في إب يتطور إلى مواجهات مسلحة
https://www.alyamanalaraby.com/344659
3 رافعات تعبر الوديعة باتجاه مينائي عدن والمكلا .. صور
https://www.alyamanalaraby.com/344663
ماذا قال الملك سلمان عن اليمن لدى افتتاحه أعمال القمة الخليجية الـ39؟
https://www.alyamanalaraby.com/344675
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