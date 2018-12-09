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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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خاص

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الأحد، الموافق 9 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي:

 الملك سلمان: لا يزال النظام الإيراني يمارس تدخلاته بالدول المجاورة

https://www.alyamanalaraby.com/344678

 مشاورات السويد .. انعقاد أول لقاء مباشر بين الحكومة والحوثيين

https://www.alyamanalaraby.com/344680

 لجنتان من وفدي الحكومة الشرعية والحوثيين تجتمعان بلقاء مشترك

https://www.alyamanalaraby.com/344682

 مسام يكشف عن نزع 24 ألف لغم منذ انطلاق المشروع (فيديوجراف)

https://www.alyamanalaraby.com/344683

 مدير مسام يزور الفرق الهندسية الميدانية لنزع الألغام في شبوة (فيديو)

https://www.alyamanalaraby.com/344687

 جمال مُحسن يكشف كواليس جديدة حول قضية مقتل الطفلة "آلاء الحميري"

https://www.alyamanalaraby.com/344692

 ردود فعل غاضبة حول اغتصاب الطفلة آلاء الحميري وأهالي إب يحملون الحوثيين (فيديو)

https://www.alyamanalaraby.com/344700

 ماذا قال مستشار وزير الإعلام عن اختطاف واغتصاب وقتل طفلة في إب؟

https://www.alyamanalaraby.com/344701

 بادويلان: اليوم العالمي لمكافحة الفساد فرصة لمكافحته أكثر

https://www.alyamanalaraby.com/344710

 شاهد.. مليشيا الحوثي زرعت الألغام بين القمح في صوامع الغلال بالحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/344711

 الشرعية تعتزم إطلاق اسم جديد على مطار عدن.. فماذا يعني ذلك؟

https://www.alyamanalaraby.com/344712

 لحج تحتفل بالذكرى الـ47 لليوم الوطني الإماراتي

https://www.alyamanalaraby.com/344720

 الارياني: لن يتحقق السلام إلا بتسليم مليشيا الحوثي سلاح الدولة المنهوب

https://www.alyamanalaraby.com/344645

 اختتام 4 دورات تدريبية في مجال الثروة الحيوانية بسيئون

https://www.alyamanalaraby.com/344648

 شاهد.. مليشيا الحوثي تواصل قصف المباني السكنية بالحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/344654

 البركاني يقدم شكر لوفد الشرعية المفاوض في السويد

https://www.alyamanalaraby.com/344657

 غداً.. دورة برامجية جديدة في إذاعة الغد المشرق

https://www.alyamanalaraby.com/344658

 خلاف على أموال منهوبة بين قادة المليشيا في إب يتطور إلى مواجهات مسلحة

https://www.alyamanalaraby.com/344659

 3 رافعات تعبر الوديعة باتجاه مينائي عدن والمكلا .. صور

https://www.alyamanalaraby.com/344663

 ماذا قال الملك سلمان عن اليمن لدى افتتاحه أعمال القمة الخليجية الـ39؟

https://www.alyamanalaraby.com/344675

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