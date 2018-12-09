أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الأحد، الموافق 9 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي: الملك سلمان: لا يزال النظام الإيراني يمارس تدخلاته بالدول المجاورة https://www.alyamanalaraby.com/344678 مشاورات السويد .. انعقاد أول لقاء مباشر بين الحكومة والحوثيين https://www.alyamanalaraby.com/344680 لجنتان من وفدي الحكومة الشرعية والحوثيين تجتمعان بلقاء مشترك https://www.alyamanalaraby.com/344682 مسام يكشف عن نزع 24 ألف لغم منذ انطلاق المشروع (فيديوجراف) https://www.alyamanalaraby.com/344683 مدير مسام يزور الفرق الهندسية الميدانية لنزع الألغام في شبوة (فيديو) https://www.alyamanalaraby.com/344687 جمال مُحسن يكشف كواليس جديدة حول قضية مقتل الطفلة "آلاء الحميري" https://www.alyamanalaraby.com/344692 ردود فعل غاضبة حول اغتصاب الطفلة آلاء الحميري وأهالي إب يحملون الحوثيين (فيديو) https://www.alyamanalaraby.com/344700 ماذا قال مستشار وزير الإعلام عن اختطاف واغتصاب وقتل طفلة في إب؟ https://www.alyamanalaraby.com/344701 بادويلان: اليوم العالمي لمكافحة الفساد فرصة لمكافحته أكثر https://www.alyamanalaraby.com/344710 شاهد.. مليشيا الحوثي زرعت الألغام بين القمح في صوامع الغلال بالحديدة https://www.alyamanalaraby.com/344711 الشرعية تعتزم إطلاق اسم جديد على مطار عدن.. فماذا يعني ذلك؟ https://www.alyamanalaraby.com/344712 لحج تحتفل بالذكرى الـ47 لليوم الوطني الإماراتي https://www.alyamanalaraby.com/344720 الارياني: لن يتحقق السلام إلا بتسليم مليشيا الحوثي سلاح الدولة المنهوب https://www.alyamanalaraby.com/344645 اختتام 4 دورات تدريبية في مجال الثروة الحيوانية بسيئون https://www.alyamanalaraby.com/344648 شاهد.. مليشيا الحوثي تواصل قصف المباني السكنية بالحديدة https://www.alyamanalaraby.com/344654 البركاني يقدم شكر لوفد الشرعية المفاوض في السويد https://www.alyamanalaraby.com/344657 غداً.. دورة برامجية جديدة في إذاعة الغد المشرق https://www.alyamanalaraby.com/344658 خلاف على أموال منهوبة بين قادة المليشيا في إب يتطور إلى مواجهات مسلحة https://www.alyamanalaraby.com/344659 3 رافعات تعبر الوديعة باتجاه مينائي عدن والمكلا .. صور https://www.alyamanalaraby.com/344663 ماذا قال الملك سلمان عن اليمن لدى افتتاحه أعمال القمة الخليجية الـ39؟ https://www.alyamanalaraby.com/344675

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