الإعلان عن بدء أولى جلسات محاكمة قاتل الطفلة آلاء الحميري في اب

الخليج 365 – اب

أكد مصدر نيابي إن غدا الإثنين ستبدأ أولى جلسات محاكمة المدعو يوسف الثوابي قاتل الطفلة آلاء الحميري في محافظة اب وسط البلاد.

أفاد وكيل نيابة البحث والأمن القاضي محمد محمد المتوكل بأن الأخ رئيس نيابة الإستئناف الدكتور مروان المحاقري قد أشر بالموافقة على ما انتهت إليه النيابة الإبتدائية من تصرف ورأي في واقعة إغتصاب وقتل المجني عليها الطفلة / آلاء يوسف الحميري ووقع على قرار الإتهام .

وأضاف أنه تم التنسيق بين النيابة والمحكمة على أن تكون أولى جلسات المحاكمة يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله وعونه .

