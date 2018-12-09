الخوداني: حماية الحديدة ومينائها وسكانها لا يتم إلا عبر التحرير

الخليج 365 - الحديدة

أكد القيادي المؤتمري والإعلامي في المقاومة الوطنية قوات حراس الجمهورية، كامل الخوداني، أن حماية الحديدة وسكانها لا تتم إلا عبر تحريرها من الميليشيات الحوثية.

وقال الخوداني في تغريدة له اليوم "حماية الحديدة وسكانها ومينائها وممتلكاتها العامةوالخاصة بسرعة تحريرها وتطهيرها عسكريا".

وأضاف أن العملية "لن تصل تكاليفها واضرارها على المواطنين والمدينة والميناء ربع اضرار وخسائر إستمرار سيطرة وبقاء هذه المليشيا بالحديدة والتي ترتفع تكلفتها يوما بعد يوم".