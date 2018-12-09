قائدان عسكريان بتعز: الجيش يعتمد على حاضنة شعبية كبيرة

تعز - الخليج 365

أكدت قيادات عسكرية في محافظة تعز، وسط اليمن، أن الجيش يعتمد على حاضنة شعبية كبيرة.

وتحدث العميد الركن صادق سرحان قائد اللواء 22 ميكا، عن مايحصل من تحامل على الجيش الوطني و الأجهزة الأمنية والمقاومة الشعبية، معتبرا هذه الاعمال سلبية تعبر عن مفتعليها، ودعا المواطنين إلى مؤازرة الجيش الوطني و الامن من أجل تحقيق الاستقرار

وطالب سرحان الابتعاد عن المهاترات والقاء اللوم على الاخرين، وفهم الوضع الأمني الذي تمر به المحافظة ، وأكد أن الجيش الوطني والاجهزة الامنية يعملون جاهدين على امن واستقرار المدينة والحفاظ على حقوق الناس و ممتلكاتهم .

من جانبه رئيس أركان اللواء 22 ميكا أعتبر قضية فصل الجيش الوطني عن الحاضنة الشعبية أمر صعب خاصة وهي سند دائم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأشار إلى أنه منذ البداية والى الان الحاضنة الشعبية سند رديف أساسي لدعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وأكد أن الجماهير في محافظة تعز تعي اهمية دعم الجيش الوطني اعلاميا ولوجستيا واثبتت بأنها غير قابلة للفرقة والتشظي، وان الجيش يعتمد على حاضنة شعبية كبيرة، مشيراً إلى أن أي محاولة فئة من الفئات التفرقة بينهما فلن تستطيع وصعب للغاية.