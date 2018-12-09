عدن.. المجلـس الانتقالي الجنوبي يطلق إذاعة 'هنا عدن'

الخليج 365 - عدن أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي من العاصمة عدن إذاعة صوتية باسم 'هنا عدن' تغطي كافة محافظات الجنوب . وأكد لسكرتير الصحفي لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، زيد الجمل، عبر 'تويتر'، أن المجلس الانتقالي أطلق إذاعته الصوتيه على التردد 92.9 . وقال الجمل ، إنن إذاعة "هنا عدن" ستغطي عدد من المحافظات الجنوبية. مضيفا أن البث التجريبي للاذاعة قد بدأ من الـ6 من ديسمبر 2018 م.

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