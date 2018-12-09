ناطق الحكومة البريطانية يتحدث عن المفاوضات اليمنية

الخليج 365 - لندناطلق ناطق الحكومة البريطانية ادوين ساموئيل تصريحات جديدة حول المفاوضات اليمنية في السويد مع الاتهامات لبلاده بالتواطؤ مع الميليشيات الحوثية الإيرانية .



وقال المتحدث في تغريدة على حسابها مع صورة صنعاء القديمة "من يعرف اليمنيين، يعرف أنهم قادرون على إحداث التغيير الذي يخدم شعبهم ويخلّصهم من الأزمة التي طال أمدها".