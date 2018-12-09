ناطق الحكومة البريطانية يتحدث عن المفاوضات اليمنية

اطلق ناطق الحكومة البريطانية ادوين ساموئيل تصريحات جديدة حول المفاوضات اليمنية في السويد مع الاتهامات لبلاده بالتواطؤ مع الميليشيات الحوثية الإيرانية .
وقال المتحدث في تغريدة على حسابها مع صورة صنعاء القديمة "من يعرف اليمنيين، يعرف أنهم قادرون على إحداث التغيير الذي يخدم شعبهم ويخلّصهم من الأزمة التي طال أمدها".
وأضاف"آمالنا معلقة على محادثات السويد ونتمنى أن تحقق ما يتطلع إليه الشعب اليمني".
وعلق عيسى الشلفوت "يعرف الشعب#اليمني لدرجة اليقين *من ساعد الحوثيين على تدمير اليمن وقتل عشرات الالاف من اليمنيين و هجر الملايين، ومن يغض الطرف عن ارهاب الحوثيين الذين زرعوا خمسة مليون لغم و فجروا البيوت وفخخوا الجثث وحلقوا رؤوس النساء وحاصروا 4مليون يمني في تعز من يدافع عن بقاء الحديدة بايديهم"، اشارة لبريطانيا.
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