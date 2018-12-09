مسؤول أممي: سنغادر السويد في تاريخ 14 ديسمبر

ستوكهولم - الخليج 365
أفاد مسؤول أممي في السويد بشان المشاورات اليمنية، بأن "هنالك اهتمام كبير بالمشاورات".
وأوضح المصدر في تصريح - رصده "الخليج 365" - "لدينا الطرفان و نقدم دعما كبيرا و تأمينا كاملا للموقع، وسنغادر السويد في تاريخ 14 ديسمبر و إذا اضطررنا للاستمرار سنعود إلى مكان آخر في السويد"..
وأشار إلى أن" هنالك آراء شديدة ضد بعضنا لكن علينا أن ننتظر لحظة إلى أن يتوقف الجميع عن التنابز بالألقاب و حينها سنصل إلى نتيجة"
وتابع "إذا لم نتخطّ هذه المشاعر فلن نصل إلى خطّ النهاية كاستخدام الكلمات المهينة لبعضنا البعض، وهنالك طرفان يدّعي كل واحد منهما أنه يقود البلاد".
وشدد على أن" هذه المائدة لن تبني السلام في اليمن لكنّها قد توقف الحرب،
واليمنيون هم من يقرّرون نهاية الحرب".
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