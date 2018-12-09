محافظ المهرة يصدر قرارات تكليف جديدة.. تعرف عليها

الخليج 365 أصدر محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت قرارات إدارية بتكليف مدراء جدد لمكاتب تنفيذية في مديرية المسيلة. ويأتي ذلك لتحسين مستوى الأداء في المرافق العامة وتفعيل دورها للقيام بواجبها المناط بها تجاه مواطني المديرية. وشملت القرارت مكاتب الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة والصحة والسكان والشؤون الإجتماعية والعمل بالمديرية. وكلف المحافظ باكريت سالم بخيت الزويدي مديراً لمكتب الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة في مديرية المسيلة، كما تم تكليف طائع أبوبكر سالم باعباد مديراً لمكتب الصحة والسكان بالمديرية، وتكليف تركي مسلم سعد الدحيمي مديراً لمكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بالمديرية. وأشارت الفقرة الأخيرة من القرارات على العمل بها من تاريخ صدورها وتبليغ من يلزمه التنفيذ.

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