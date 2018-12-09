وكيل تعز يتفقد سير أداء العمل بفرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات

تعز - الخليج 365

قام وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، صباح الأحد، بزيارة تفقدية لفرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في المحافظة للإطلاع على سير اداء العمل فيها ومعالجة الصعوبات والاشكالات التي قد تواجهها.

ووفق متابعة "الخليج 365"، خلال الزيارة التقى وكيل أول بمدير فرع الهيئة العامه للتامينات والمعاشات الاستاذ هشام الرازقي ومدير فرع المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية احمد سيف المعمري وذلك لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة باعمالهم خلال الفترة الماضية.

واستمع المخلافي من مدير فرع الهيئة العامة للتأمينات هشام الرازقي الى شرح مفصل عن عمل فرع الهيئة والإجراءات التي تم اتخاذها في عملية صرف مرتبات المتقاعدين في المحافظة عبر احدى شركات الصرافة مشيرا الى اجراء التسهيلات والمعاملات اللازمة للمتقاعدين.

واوضح الرازقي ان اجمالي المتقاعدين في المحافظة بلغ اكثر 8700 متقاعد يستلمون مرتباتهم منذ سبتمبر 2017 الى اليوم بصورة منتظمة مشيرا بان الهيئة تعكف حاليا على اعداد كشف الزيادة المقررة من الحكومة والتي شملت المتقاعدين والرفع بها قريبا للجهات المعنية لصرفها.

كما أوضح الأخ أحمد سيف المعمري مدير فرع المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بانه تم تفعيل العمل بالمؤسسة العامة للتامينات في المحافظة والعمل وفقا للقوانين المنظمة للتقاعد في القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات اللازمة للعاملين لضمان حقوقهم.

وحث المخلافي على ضرورة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على حقوق المتقاعدين المكتسبة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص لضمان حصول المتقاعد على كافة حقوقه القانونية وصرف مرتباته الشهرية بصورة منتظمة.

واكد المخلافي اهتمام السلطة المحلية بحقوق المتقاعدين وتذليل الصعاب التي تواجههم تقديرا وعرفانا لما قدموه من عصارة اعمارهم في خدمة الوطن خلال فترة عملهم.