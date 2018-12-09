شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: نحرص على التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، حرص دول التحالف لجهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات الثلاث وهي قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج الحوار الوطني اليمني الشامل.

وأشار في كلمته خلال القمة الخليجية المنعقدة اليوم في الرياض، الى ان دول التحالف حرصت وبطلب من الحكومة الشرعية، على إنقاذ اليمن وشعبه من فئة انقلبت على شرعيته، وعمدت إلى العبث بأمنه واستقراره.

وأضاف: كما عملت دول التحالف على إعادة الأمل للشعب اليمني من خلال برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية.