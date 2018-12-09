التفاصيل الكاملة لجريمة إغتصاب وقتل الطفلة آلاء الحميري التي أثارت الرأي العام

الخليج 365 - خاص

أثارت جريمة إغتصاب وقتل الطفلة ألا يوسف الحميري "9 سنوات" في محافظة إب، الرأي العام اليمني الذي تفاعل مع القضية وتابعها بإهتمام، مطالباً بتحقيق العدالة والقصاص لها .

وبحسب المعلومات التي تحصل عليها موقع "الخليج 365" فإن الجريمة بدأت وقائعها يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة جبلة بمحافظة إب، وتحديداً عند خروج الطفلة آلا من منزلها للمرة الأخيرة دون أن تعود، قبل أن يسارع الأب إلى إبلاغ السلطات الأمنية بعد أن طال غياب أبنته وبدورها قامت السلطات بتقييد البلاغ والتعميم بأوصاف الطفلة للبحث والتحري عنها بهدف الوصول لمكانها .

ومع بدء الضغط الشعبي والمجتمعي والمناشدات الإنسانية للكشف عن مصير الطفلة المجهول ونشر صورها بشكل كبير في منصات ومواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بأخبار عن فقدانها واختفائها الغريب، رضخت السلطات الأمنية التي أطلقت عملية بحث وتحري واسعة وتمشيط المنطقة التي شهدت اختفاء الطفلة منها ونشر التحريات فيها وعلى ضواحيها .

وجرى جمع الإستدلالات وجمع الشهادات من قبل المواطنين الذين شاهدوا الطفلة آلاء للمرة الأخيرة، حيث أكدت جميع الشواهد أن الطفلة لم تغادر منطقتها، فيما تم إستدعاء بعض الأشخاص كمشتبه فيهم وإيصالهم إلى إدارة أمن جبلة والتحقيق معهم وكانت أحدى الشهادات تؤكد أن الطفلة آلاء شوهدت أخر مرة بالقرب من منزل المشتبه الذي يبعد عن منزل والدها بحوالي 100 متر تقريباً، وبدأت الشكوك تدور حول المشتبه بالنظر إلى تصرفاته التي تم رصدها عقب واقعة اختفاء الطفلة وملازمته القوية لفريق البحث عن الطفلة المكون من الأهالي وأسرتها والتحرك معهم خطوة بخطوة،

وتؤكد المعلومات أن الجاني يوسف عبده الثوابي البالغ من العمر 30 عام، كان يرافق اللجنة الأمنية خلال تفتيشهم للمنازل، حتى إقترب التفتيش من منزله حيث فارقهم متعذراً بالذهاب لإبلاغ زوجته أن هناك تفتيش سيستهدف كل المنازل .. مشيرة إلى أن اللجنة ومن خلال أعضائها وحدهم من دققوا كثيراً على ذلك الموقف الإرتجالي من المشتبه فيه، ماجعلهم يركزون عليه أكثر .

وبعد 72 ساعة من البحث والتحري، وفي ظل التأجيج الإعلامي والضغط الشعبي والمجتمعي ومع مواصلة اللجنة للجهود والتحري وجمع الاستدلال، أستدعاء الأمر أن يتم طلب زوجة المشتبه فيه وأخذ أقوالها للتأكد من معلومات و أقوال كان قد أسردها زوجها في محاضر أقواله ومعلومات أخرى.

وكانت النتيجة إيجابية قادت مباشرة للوصول لأول خيوط القضية وتحولها من واقعة اختفاء إلى اختطاف بالاستدراج للطفلة من قبل المشتبه فيه الذي تحول هو الآخر من مشتبه لمتهم رئيس ما كان أمامه إلا أن يعلن فشله في الإنكار ويدلي باعترافات هامة ولكنها صادمة وموحشة التفاصيل و تهتز لها الأبدان.

وسرد المتهم التفاصيل كاملة ومنها أنه قتل الطفلة آلاء بداخل منزله ومن ثم رمى بها إلى مكان رمي المخلفات في نفس المنطقة ويبعد بأمتار عن منزله، حيث تم العثور على شوالة مرمية فيه وتم انتشالها وتفتيشها وفق تدابير أمنية واحتياطية، والتأكد من وجود الجثة بداخلها، حيث تم إيداع الجثة ثلاجة مستشفى الأمومة والطفولة عقب معاينتها وتصويرها من قبل خبراء الأدلة الجنائية .