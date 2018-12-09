محافظ عدن يتفقد أوضاع مديرية التواهي

عدن - الخليج 365

تفقد محافظ عدن، أحمد سالم ربيع علي، اليوم، أوضاع مديرية التواهي، وسير العمل في المرافق الخدمية والحكومية فيها .

وزار محافظ عدن، مكتب بريد التواهي واطلع من قبل العاملين هناك علئ المهام التي يقوم بها مكتب البريد ومايقدمه من خدمات للمواطنيين بريدية وصرف معاشات للمتقاعدين والمرافق الحكومية.

وحث سالمين خلال الزيارة على ضرورة مراعاة كبارس السن من مرتادي البريد من المتقاعدين الذين افنوا اعمارهم في خدمة هذا الوطن .. مشدداً على ضرورة تسهيل وتدليل كل الصعاب امام المواطنيين من كل المحافظات خاصة وان عدن اصبحت الملجى الوحيد لتكل الاسر النازحة من المحافظات التي تشهد حرب التخلص من الانقلابيين الحوثيين الايرانيين.

كما تفقد محافظ عدن ومعه مدير عام مديرية التواهي عبدالحميد الشعيبي وضع مدرسة تمنع للبنات، وأطلع على حالها بعد تعثر مشروع اعادة تاهيلها .

واستمع سالمين من مدير عام التواهي الشعيبي الئ جملة المشاكل والمعوقات التي واجهت المدرسة خلال تنفيذ المشروع والنتائج الوخيمة التي انعكست سلبا على واقع التعليم بالمديرية جراء اغلاق المدرسة .

وخلال زيارة المحافظ سالمين لمدرسة تمنع البديله اشار مدير التواهي الشعيبي الى ان 700 طالبه يواجهون اجواء غير صحية ولاتشجع علئ الدراسة في المدرسة البديله..

وقال ان حل المدرسة البديلة كان حلاً مؤقتا الا انه استمر نتيجة للحرب الظالمةوالتي شهدتها عدن والقت بظلالها علئ واقع الحياه فيها واثرت بشكل مباشر على كل المرافق خاصة التربوية بل، ودمرتها..

واستمع سالمين من خلال الطالبات الى الكثير من الاحتياجات والتي ستسهم في توفير اجواء مشجعة للطلاب وتوفر بيئة ملائمة لسير التعليم بالمديرية.