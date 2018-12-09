إدانات لجريمة قتل آلاء الحميري وظهور القاتل بقناة المسيرة الحوثي

الخليج 365 - عدن تواصلت الادانات الشعبية وعلى مستوى المنظمات لجريمة استهداف الطفلة آلاء الحميري في محافظة إب على يد مشرف حوثي. وأعلنت مؤسسة الرعاية التنموية للطفولة أنها تدين وتستنكر مقتل الطفلة الاء الحميري اللتي تم اختطافها وقتلها من قبل القاتل يوسف الثوابي وطالبت بانزال اقصي العقوبات بالجاني. ونشر نشطاء صورا للقاتل الثوابي تثبت ظهوره على قناة المسيرة الحوثية لتعزز المعلومات بأنه مشرف حوثي على عكس المعلومات التي حاولت النفي.

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