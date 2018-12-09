عدن .. تدشين حملة لفصل التيار الكهربائي عن المتخلفين على السداد

عدن - الخليج 365

دشنت المنطقة الأولى في المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن، اليوم، حملة فصل التيار الكهربائي للمتخلفين عن السداد في القطاعات الحكومية والتجارية والسكنية في مديريات صيرة والمعلا والتواهي وخورمكسر .

وباشرت الفرق الفنية المختصة بفصل التيار الكهربائي عملها في مختلف المديريات التي تشمل 62 مربعا وتضمن 60 ألف 502 مشترك، وستواصل نزولها خلال الأيام القادمة لإستكمال أهداف الحملة.

وأكد مدير المؤسسة العامة للكهرباء بعدن المنطقة الأولى المهندس ياسين عبدالكريم، أن مديونية الكهرباء المنطقة الأولى حتى نوفمبر الماضي تبلغ ثمانية عشر مليار وخمسمائة وثمانون مليون ومائتين وتسعة وتسعون ألف ريال.

وأشار أن هدف الحملة تقليل نسبة المديونية التي لصالح مؤسسة الكهرباء لدى الغير، للمساهمة في النهوض بمؤسسة الكهرباء وتمكينها من الإيفاء بالإلتزاماتها لدى الغير وضمان استمرار الخدمة.

ودعا عبدالكريم، المشتركين في كافة القطاعات الحكومية والتجارية والسكنية التعاون مع الفرق الفنية والتفاعل مع الحملة من خلال الاسراع في تسديد المديونية، مؤكدا مراعاة مؤسسة الكهرباء تنفيذ الحملة للقطاع السكني بصورة ميسرة من خلال اعتماد تسديد المواطنين المديونية بنظام التقسيط.