تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الاثنين

ينشر "الخليج 365" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الاثنين، الموافق 10 ديسمبر/كانون الأول 2018م، وهي كالتالي: رقم الرحلة 609 خط الرحلة : القاهرة- عدن الإقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل "توقيت القاهرة" الوصول: 07:00 صباحا رقم الرحلة 648 خط الرحلة : عدن- عمان الإقلاع: 07:45 صباحا الوصول: 10:00 صباحا رقم الرحلة 649 خط الرحلة : عمان- عدن الإقلاع: 11:00 ظهرا "توقيت عمان" الوصول: 15:15 عصرا رقم الرحلة 608 خط الرحلة : عدن- القاهرة الإقلاع: 16:00 مساء الوصول: 18:30 مساء رقم الرحلة 607 خط الرحلة : القاهرة- سيئون الإقلاع: 05:00 صباحا "توقيت القاهرة" الوصول: 09:30 صباحا رقم الرحلة 606 خط الرحلة : سيئون- القاهرة الإقلاع: 11:00 ظهرا الوصول: 13:45 ظهرا رقم الرحلة 506 خط الرحلة : عدن- جدة الإقلاع: 09:00 صباحا الوصول: 11:00 ظهرا رقم الرحلة 507 خط الرحلة : جدة- عدن الإقلاع: 12:30 ظهرا "توقيت جدة" الوصول: 14:30 ظهرا

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