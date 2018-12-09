تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الاثنين

ينشر "الخليج 365" أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الاثنين، الموافق 10 ديسمبر/كانون الأول 2018م، وهي كالتالي:
رقم الرحلة 609
خط الرحلة :
القاهرة- عدن
الإقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل
"توقيت القاهرة"
الوصول: 07:00 صباحا
رقم الرحلة 648
خط الرحلة :
عدن- عمان
الإقلاع: 07:45 صباحا
الوصول: 10:00 صباحا
رقم الرحلة 649
خط الرحلة :
عمان- عدن
الإقلاع: 11:00 ظهرا
"توقيت عمان"
الوصول: 15:15 عصرا
رقم الرحلة 608
خط الرحلة :
عدن- القاهرة
الإقلاع: 16:00 مساء
الوصول: 18:30 مساء
رقم الرحلة 607
خط الرحلة :
القاهرة- سيئون
الإقلاع: 05:00 صباحا
"توقيت القاهرة"
الوصول: 09:30 صباحا
رقم الرحلة 606
خط الرحلة :
سيئون- القاهرة
الإقلاع: 11:00 ظهرا
الوصول: 13:45 ظهرا
رقم الرحلة 506
خط الرحلة :
عدن- جدة
الإقلاع: 09:00 صباحا
الوصول: 11:00 ظهرا
رقم الرحلة 507
خط الرحلة :
جدة- عدن
الإقلاع: 12:30 ظهرا
"توقيت جدة"
الوصول: 14:30 ظهرا
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