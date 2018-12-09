لحج تحتفل بالذكرى الـ47 لليوم الوطني الإماراتي

الخليج 365

برعاية محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله تركي نظمت السلطة المحلية في المحافظة لحج صباح اليوم، في قاعة مسرح الثقافة احتفالية مبادلة الوفاء بالوفاء بالذكرى الـ47 بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي.

في الاحتفال الذي تم بحضور كلا من محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله تركي ومدير عام أمن المحافظة العميد صالح السيد ومنسق جمعية الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة لحج عبد اللاه الردفاني.

قام محافظ لحج اللواء الركن أحمد عبدالله تركي بإلقاء كلة جاء فيها نحن اليوم نبدأ الوفاء بالوفاء نحتفال بالذكرى الـ47 للعيد الوطني الإماراتي ويأتي هذا الاحتفال تزامنا مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية 14 من أكتوبر 30 من نوفمبر المجيدة .

ونحن اليوم نشارك أشقائنا فرحتهم ونهنيهم بمناسبة عيدهم الوطني ونشكره على الجهود تقديم المساعدات المختلفة للشعب اليمني بشكل عام .

وأضاف، أهنئ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وحكومة الدكتور معين عبدالملك بمناسبة العيد الوطنية التي يحتفل بها شعبنا اليوم.

وكما وجه العميد الركن صالح السيد مدير عام أمن محافظة لحج التهاني الحارة إلى قيادة وشعب دولة الإمارات الشقيقة بمناسبة الذكرى السابع والأربعون للعيد الوطني الإماراتي.

ومن أشاد السيد بجهود المبذولة والمساعدات في جميع المجالات كا الأمن و الإغاثة والتربية والصحة والمشاريع والحيوية الخدماتية والتنموية الأخرى التي تخدم المواطن والمواطنين بدرجة أساسية.

وشكر السيد اللواء الركن أحمد عبدالله تركي رعي الحفل ومنسق جمعية الهلال الأحمر الإماراتي عبداللاه الردفاني وجميع القائمين والمشاركين في الحفل.

بعد ذلك تم عرض للوحة فنية مسرحية بعنوان البقاء مع الأمل يؤديها جمعية الصم والبكم في المحافظة أيضا كان المسرح الغنائي حاضرا حيث أدت كوكبة من الفنانين المحليين بقيادة مدير عام الثقافة الفنان أحمد فضل ناصر.

أيضا تخلل الحفل رقصة شعبية وقصيده شرعية لشاعر محمد العريني بعنوان زايد أنت للخير عنوان ومسك الختام كان مع النجم المسرحي عيدروس عبدون والفنانة رويدا محمد في مسرحية تجسد فيها معنا الوفاء وزرع الابتسامة في قلوب الناس وتلمس معاناتهم من خلال الدعم التي تقدمة دولة الإمارات الخير لمحافظة.

حضر الحفل وكيل أول محافظة لحج اللواء الركن صالح البكري ومدراء المكاتب التنفيذية وعدد كبير من أبناء المحافظة.