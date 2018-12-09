شكرا لقرائتكم خبر عن من السويد عبد العزيز جباري يزف بشرى سارة للشعب اليمني.. هذا ما سيحدث اليومين القادمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال عضو وفد الحكومة اليمنية، إلى مشاورات السويد، عبدالعزيز جباري، بتصريح حصلت عليه صحيفة "عدن الغد"، إن "الأمم المتحدة توصلت خلال الأربع الأيام الأولى من المشاورات، إلى تصور كامل بما يريده الوفد الحكومي، وما يريده الطرف الآخر".

وأضاف جباري: "واعتقد أن اليومين القادمين سيكون هناك أخبار إيجابية" بشأن المفاوضات.

وكانت المشاورات قد انطلقت يوم الخميس الماضي بين الحكومة الشرعية، وجماعة الحوثي، في العاصمة السويدية استكهولوم، برعاية الأمم المتحدة.