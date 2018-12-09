شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية يزف هذه البشرى السارة لجميع اليمنيين ..«تفاصيل» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بشر مدير لشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية د.عبدالله عمير بقرب تصدير الشحنة الرابعة والتي تقدر بحوالي 600 الف برميل نفط، من حقل العقلة عبر ميناء النشيمه في محافظة شبوة.

وقال عمير في تصريح لعدن تايم: ان الشركة توشك على الانتهاء من شحن وتصدير الشحنة الرابعة من النفط الخام المنتج من قطاع S2 - العقلة الذي تشغلة شركة OMV ومن قطاع 4 عياد التابع للشركة.

وتوقع مغادرة الباخرة الاجنبيةMT EUROPROGRESS لميناء التصدير في النشيمه على سواحل خليج عدن منتصف مساء اليوم الموافق الاحد 9 ديسمبر او غدا صباحا.