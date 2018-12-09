الاعلان عن اتفاق جديد والأمم المتحدة تصدر تحذير مفاجئ لوفد المرتزقة في السويد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ستوكهولم

كشفت الأمم المتحدة،اليوم الأحد، عن اتفاق مبدئي يقضي بعقد جولة ثانية من المحادثات اليمنية، في النصف الثاني من شهر يناير القادم، دون تحديد المكان.

وقالت الأمم المتحدة:”إذا فشلنا في التوصل إلى اتفاق في السويد، فسنطلع المجتمع الدولي عمن عطل ومن رفض هذا الحل أو ذاك”.

ويأتي هذا التحذير الأممي عقب محاولات وفد المرتزقة الانقلاب على اتفاق تبادل الأسرى ، حيث رفض وفد المرتزقة تسليم كشوفات بأسماء الأسرى مخالفا بذلك ما تم الاتفاق معه مسبقا. غير أن تدخلات خارجية وتهديدات أممية دفعت الوفد القادم من الرياض الى طلب التأجيل

وكانت المشاورات التي جرت اليوم الاحد قد تمخضت عن اتفاق جديد يقضي بعقد مرحلة ثانية من المشاورات.

وقال محمد عبدالسلام، رئيس الوفد الوطني في مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في السويد ، في إفادة للصحفيين بمقر انعقاد المشاورات، أن المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث، ابلغهم عن جولة مشاورات قادمة ستعقد بعد نحو شهرين.

واضاف ” ابدينا استعدادنا للمشاركة في المشاورات القادمة”.

وأكد عبدالسلام أن “ليس لدينا مشكلة في الذهاب إلى المشاورات القادمة، لكن يجب أن يكون هناك تقدم في هذه الجولة خاصة في إجراءات بناء الثقة والإطار العام للمشاورات”.