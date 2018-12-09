شاهد.. مليشيا الحوثي زرعت الألغام بين القمح في صوامع الغلال بالحديدة

الحديدة - الخليج 365
قالت مصادر محلية في الحديدة، اليوم الأحد، إن "مليشيا الحوثي الإرهابية زرعت الألغام بين القمح في صوامع الغلال بمدينة الحديدة".
وأوضحت مصادر "الخليج 365" - رصدها "الخليج 365" - "الامم المتحدة حذرت من المساس بهذه الصوامع كونها تحوي على أكبر مخزون من الغذاء بينما مليشيا الحوثي فخختها بالالغام"..
وتابعت"هذه مليشيات غير قابلة للسلام ولا يمكن التعايش معها".
ونعيد نشر الصورة التي تظهر الألغام وسط صوامع الغلال.
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