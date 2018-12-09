بادويلان: اليوم العالمي لمكافحة الفساد فرصة لمكافحته أكثر

الخليج 365

قالت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أفراح بادويلان ان اليوم العالمي لمكافحة الفساد، فرصة لترسيخ الوعي بمخاطر الفساد وآثاره وزيادة الجهود المبذولة لمكافحته وتعزيز مفاهيم وقيم النزاهة والشفافية في المجتمع والتذكير بدور المجتمع الدولي المتمثل في بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد .

وأكدت في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، انه لا يمكن أن يكتب لجهود الهيئة النجاح مالم تتكاتف كافة الجهات الرسمية والمجتمعية في تعزيز الجهود القائمة في مكافحة الفساد .. مشيرة إلى أن الفساد لا يزال يمثل عائقاً أمام جهود التنمية في مختلف دول العالم كونه يستنزف ثروات الشعوب ومقدراتها ويعطل القانون ويحول دون تحقيق تنمية تسهم في تحسين الوضع المعيشي في المجتمعات ويعمل على تقويض مشروع بناء الدولة كون الفساد من أهم العوامل الذي تحول الدول إلى دول فاشلة ويخلق بيئة حاضنة للإرهاب.

وأضافت "أننا في اليمن منذ اربع سنوات حتي الآن ونحن نعاني من اخطر انتهاك يمارسه الانقلابيون من خلال اختطاف مؤسسات الدولة واستباحة المال العام والخاص وللوظيفة العامة وقد تعمد الانقلابيون أن يسلكوا طريقاً ممنهجاً لهدم مؤسسات الدولة ولم يعد للنظام والقانون أي معنى في المحافظات تحت سيطرتهم".

وأشارت إلى أن اليمن يمر حالياً بظروف استثنائية تستلزم اجراءات استثنائية لإيقاف الفساد لتعزيز الايراد وترشيد المصروفات وفقاً لخطط واضحة وشفافة تشارك جميع المكونات الشعبية والرسمية في صناعتها وتنفيذها والرقابة عليها، باعتبار الجميع متضرر من الفساد والمستفيد الوحيد من الفساد هم قلة من الأشخاص.