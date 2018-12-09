ردود فعل غاضبة حول إغتصاب الطفلة آلاء الحميري وأهالي إب يحملون الحوثيين (فيديو)

الخليج 365-خاص

ما تزال قضية الطفلة آلاء الحميري تلاقي أصدقاء غاضبة من أهالي مدينة إب نتيجة للجريمة البشعة التي تعرضت لها في مدينة تتحكم بها مليشيا الحوثي وليس هي أول جريمة تمضي بهذه الصورة.

آلاء طفلة في العقد التاسع من عمرها، خرجت يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي من مدرستها الكائنة في مدينة جبلة إلى منزلها غير أنها تعرضت لاختطاف لم تتمكن حينها الأسرة من معرفت مكانها.

الطفلة ظلت في حالة اختفاء حتى عثر عليها أهالي مدينة جبلة بعد يومين ولكن كان العثور عليها بعد أن تركت الجريمة أثرها الوحشي في كل بقعة من جسمها وهي مرمية من أعلى جبل في المدينة.

البداية:

اختطفت الطفلة الاء من رجل يدعا يوسف الثوابي، واقتادها الى منزله في مدينة جبلة، وبحسب مصادر تحدث لـ"الخليج 365" لقصتها فقد قام المدعو الثوابي باغتصابها وبعد أن فرغ من ذلك قام بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة.

لم يكتفي مرتكب الجريمة بقتلها ولكنه وضعها في كيس لغرض التخلص من الجثة فرماها من أعلى جبل الأمر الذي عثر عليها سكان المنطقة وأبلغوا عن الجريمة.

اتهام الحوثيين:

ولأن الجريمة التي تعرض لها الطفلة آلاء الحميري ليست الأولى فقد لاقت ردود فعل غاضبة هزت أرجاء المدينة ووجهت بالاتهام والمسؤولية إلى جماعة الحوثي.

وتسيطر جماعة الحوثي على مدينة إب منذ 4 أعوام وتتحكم بأجهزتها الأمنية التي هي مخصصة لملاحقة المدنيين بينما جرائم الاغتصاب سجلت في المدينة أعلى نسبة من بقية المحافظات وفقاً لمراقبين.

وقال ناشطون من مدينة إب إن مرتكب الجريمة يوسف ثوابة من سكان مدينة صعدة، وهاجر إلى مدينة جبلة.

وعلق القيادي في حزب المؤتمر وهو من سكان مدينة إب كامل الخوداني بقوله:"حوثي شغال معهم ورافع شعار الصرخه يرتكب جريمه يقتل طفل يغتصب طفله وافتضح وخرج الخبر أول ما نتكلم يعترض بعض المعتوهين ثم يقولوا قضية جنائية لا تحولها سياسيه والمتهم ليس مشرف حوثي، يعني لازم يكون مشرف ولازم يعمل بيان قبل يرتكب الجريمة يحدد سياسيه او جنائيه.

دود فعل غاضبة:

وعلى الرغم من أن القضية تجري في مسارها القضائي إلا أن ناشطون يتهمون القاضي بمماطلة القضية ومحاولة تميعها.

وتظاهر العشرات من أهالي إب أمام مبنى المحافظة يوم أمس مطالبين السلطات المعنية بتنفيذ حكم الاعدام ضد المجرم الذي اعترف بالجريمة وعدم مماطلتها.

ووعد المحافظ المعين من قبل مليشيا الحوثي عبدالواحد صلاح بتنفيذ كل المطالب وسيأخذ القضاء مجراه.

وذكرت مصادر لـ"الخليج 365" أنه سيتم استكمال الاجراءات الطفلة الاء الحميري اليوم عبر النيابة.

وتعليقاً على ذلك قال الناشط عادل النزيلي:" بقاء المليشيا المغتصبه للسلطة بقوة السلاح تعني انحلال في المجتمع، ها هو اعلامهم يروج لجريمة اغتصاب السلطة واخذ حقوق الاخرين وانتهاك حرماتهم ونهب بيوتهم كنصر وفتح مبين فالجرائم مبنيه على ثقافة المسيرة، فإذا كانت المليشيا للدف ضاربة فشيمت انصارها الرقصُ".

الناشط السياسي أحمد هزاع، سخر من فعلت المجرم حيث قال :"بعد ان نفذ جريمته البشعه بغتصاب وقتل الطفلة آلاء يوسف الحميري، وقبل ان يفضح أمره.! وبنفس يوم اختطاف آلاء، توجه الى المسجد قبل آذان المغرب وينادي عبر مكبرات الصوت ، ويقول من لقي طفله ضائعة يوصلها الى المسجد وكررها عشر مرات..؟! هل بعد هذا اجرام".

أما الناشط الشبابي عزان العزاني فقد وجه دعوة إلى أعيان ومشايخ محافظة إب بقوله:" لم نعد نطالبكم الدفاع عن الجمهورية والثوابت الوطنية وحقوق الناس وممتلكاتهم ودمائهم وحريتهم، مضيفاً، دافعوا عن اعراض وشرف الطالبات والفتيات الصغار التي ينتهكها الحوثيين ومشرفيهم بالمحافظة وذالك اضعف الرجوله.

وعلى قدر ما تؤكد السلطات المعنية الخاضة للمليشيا بأن قضية الطفلة الاء ستجري مجراها القضائي إلا أن القضية لم تعد باغتصاب وقتل الطفلة الحميري بل محافظة بات أبنائها يتعرضون للجرائم من يوم لآخر فالجرائم ستبقى مستمرة ما بقيت مليشيا الحوثي في هذه المدينة المسالمة.