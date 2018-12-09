ماذا قال مستشار وزير الإعلام عن اختطاف وإغتصاب وقتل طفلة في إب؟

إب - الخليج 365

هاجم مستشار وزير الإعلام، فهد طالب الشرفي، الحوثيين، بعد إختطاف واغتصاب وقتل طفلة في محافظة إب، وسط اليمن.

وقال الشرفي في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "قضايا انتهاك الطفولة والعرض تتكرر بشكل أسبوعي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي".

وتابع "آخرها اختطاف واغتصاب وقتل طفلة ملاك بعمر الزهور في محافظة إب؛ وليس غريبا حصول هذا بعد أن أصبح المجرمين والقتلة واصحاب السوابق حكاما ومشرفين في عهد التسلط الحوثي المجوسي"، حد تعبيره.

وأشار إلى أن" إفقار الشعب ورعاية وإدارة سوق المخدرات والتشجيع على التفكك الأسري وتعطيل التعليم كلها سياسة حوثية مجوسية تؤدي الى ازدهار سوق الجريمة ووضع الناس بين خيارين الانتماء للإرهاب أو ركوب موجة الاجرام".

وشدد على أن "هذا من أخطر ما يعانيه الشعب الواقع تحت سطوة مليشيا التحشيش والقتل الحوثية"، حد وصفه.

وبين أن" تقارب القوى الجمهورية المؤمنة بفكرة الدولة والمواطنة والرافضة لكل أشكال العنف والكهنوت أمر يجب أن ينتج عنه اصطفافا حقيقيا يقدم التنازلات لمصلحة البلد ويؤدي لإنجاز معركة العدالة والكرامة التي تستعيد البلاد وتخلص الشعب من تسلط الحوثية وإرهابها وفسادها".