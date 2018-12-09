شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل سلطان عمان يصدر مرسومًا جديدًا يخص اليمنيين.. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أصدر السلطان قابوس سلطان سلطنة عمان مرسوم سلطاني جديد يقضي بالجمع بين الجنسية العمانية والجنسية اليمنية.

وبالتالي أصدر مرسومًا ثانيًا برد الجنسية العمانية لكل من تم سحب الجنسية منه لحصوله على الجنسية اليمنية.



وأيضا تم منح الجنسية العمانية لعدد من الأشخاص ممن يحملون الجنسية اليمنية بموجب قانون الجنسية، ومنحهم الترخيص بالجمع بين الجنسيتين، ولا داعي للتنازل عن الجنسية اليمنية.

وتم نشر أسماء من سترد لهم الجنسية العمانية، وأيضا أسماء من تمت الموافقة على منحهم الجنسية العمانية في الجريدة الرسمية وتم إبلاغ السلطات المختصة بذلك.

يذكر أن جميع الدول الخليجية تمنع إزدواج الجنسية والجمع بين جنسيتين في وقت واحد.

وهناك بعض الدول العربية أيضا تمنع ذلك.