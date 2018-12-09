وفد الرياض يطلب التأجيل ورئيس الوفد الوطني يكشف العراقيل

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ستوكهولم

تواصل الاطراف اليمنية مشاوراتها في العاصمة السويدية ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة في ظل المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي في المحافظات اليمنية ومنها الحديدة.

وفد اتهم رئيس الوفد الوطني اليمني الى السويد محمد عبد السلام وفد الرياض المشارك في مشاروات السويد بالمماطلة في قضية تبادل الاسرى ومساعية الى افشال المشاورات من خلال التصعيد العسكؤي والجرائم التي يرتكبها طيران العدوان منذ بدء المشاورات.

واشار رئيس الوفد الوطني، الى أن الوفد الوطني طالب سفراء الدول الأعضاء بمجلس الأمن بالضغط الحقيقي على طرف المرتزقة للدخول في حوار سياسي جاد .

ونوه عبدالسلام الى ما يقوم به العدوان من تصعيد عسكري ومجازر بشعة بحق المواطنين، مؤكدا ان ارتكاب الجرائم ديدن تحالف العدوان وهي محاولة لنسف المشاورات وجهود الأمم المتحدة

وبين أن الوفد الوطني ليس على خلاف على أجندة الأمم المتحدة في مشاورات السويد كالإطار العام للمفاوضات وخطوات بناء الثقة .. لافتا الى اهمية اتخاذ خطوات بناء الثقة كفتح المطار من اجل احلال السلام المتمثل بوقف العدوان ورفع الحصار والاتفاق على مرحلة انتقالية من حيث المبدأ ..

وابدى رئيس الوفد استعداد الجيش واللجان الشعبية للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين في عملية تبادل شاملة، مطالباً في الوقت ذاته تحالف العدوان بالكشف عن مصير السجناء لدى الإمارات والسعودية

وقال: أن الحرب في اليمن ليست يمنية بل ثمة أطراف خارجية تحاول تحقيق أطماعها

وبين رئيس الوفد أن مطار عدن لا يخضع لسلطات ما تسمى الشرعية مؤكداً ان إغلاق مطار صنعاء يعد جريمة حرب غير مبررة

الى ذلك أكد عضو الوفد الوطني اليمني ورئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى ، عبدالقادر المرتضى أن وفد الرياض لم يقدم اليوم الأحد أي كشوفات بأسماء الأسرى مخالفا بذلك ما تم الاتفاق معه مسبقا.

وقال المرتضى: كنا جاهزين اليوم لتبادل الكشوفات حسب الوقت المحدد والمتفق عليه إلا أن وفد الرياض طلب التأجيل إلى يوم غد”.

وشدد ممثل اللجنة الوطنية للأسرى أن اتفاق تبادل الأسرى محدد بآلية تنفيذية مزمنة، معبرا عن أمله من الأمم المتحدة إلزام الجميع بالتزمين المحدد حتى لايكون هناك مجال للتلاعب والتنصل والتأخير.