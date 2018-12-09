مدير مسام يزور الفرق الهندسية الميدانية لنزع الألغام في شبوة (فيديو)

قام مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن مسام السيد أسامة القصيبي بزيارة ميدانية مع بعض أعضاء الفريق السعودي وعدد من عناصر الفريق الأجنبي المساند لمشروع مسام.
وزار القصيبي ومن برفقته من خبراء ومهندسين الفريق الرابع، الخامس، والسادس بمحافظة شبوة، حيث تم الاطلاع على سير العمل وسلامته ليكون على أكمل وجه ممكن.
كما بين القصيبي أنه سيكون هناك زيارات ميدانية الفرق في محافظة شبوة وباب المندب والساحل
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