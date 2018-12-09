مسام يكشف عن نزع 24 ألف لغم منذ انطلاق المشروع (فيديوجراف)

أعلن مكتب مسام الإعلامي نقلا عن مدير عام المشروع السيد أسامة القصيبي أن فرق المشروع الميدانية نزعت خلال الأسبوع الأول من شهر ديمسبر 1123 لغما وذخيرة غير منفجرة ليصل مجموع ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع ولغاية 7 ديسمبر إلى 24075.
وقال السيد القصيبي إن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر 393 لغما مضادا للدبابات، و43 مضادا للأفراد.
وذكر مكتب مسام الإعلامي أن الفرق الهندسية التابعة للمشروع تمكنت من نزع 664 ذخيرة غير منفجرة.
وأشار بيان للمكتب الإعلامي لمسام إلى أن الفرق نجحت في نزع 23 عبوة ناسفة.
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