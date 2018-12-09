لجنتان من وفدي الحكومة الشرعية والحوثيين تجتمعان بلقاء مشترك

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، بأن اللقاء المباشر كان بين لجنتين ضمن وفدي الحكومة الشرعية والحوثيين في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأوضحت مصادر "الخليج 365" أن اجتماعات اليوم في مشاورات السويد كانت بالنسبة للفريق الحكومي الشرعي، لقاءات غير مباشرة باستثناء لقاء واحد مشترك مع الطرف الانقلابي لجنتي الاسرى والمختطفين والمعتقلين.

وبينت أنه تم إضافة لجنتين بالاتفاق وهي لجنة خاص بموضوع الحديدة لجنة أخرى بشأن مطار صنعاء واجتمعت اللجنتين".