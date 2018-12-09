مشاورات السويد .. إنعقاد أول لقاء مباشر بين الحكومة والحوثيين

إنعقد اليوم اول لقاء مباشر بين وفدي الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الإنقلابية، في مشاورات السلام التي تحتضنها السويد برعاية الأمم المتحدة .

وذكرت مصادر حكومية، أن اللقاء المباشر جاء عن طريق اللجان التي جرى تشكيلها على هامش المشاورات لبحث ملفات الأسرى وفك الحصار عن تعز والوضع الاقتصادي، .

وأضافت المصادر أن اللجان بدات لقاءات صباح اليوم بشكل مباشر برعاية وإشراف من المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث .