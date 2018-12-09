أمير الكويت: نأمل التوفيق للمشاورات اليمنية وهذا أخطر ما نواجهه

تمنى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التوفيق للمشاورات اليمنية، موضحا أخطر ما يواجه الكيان الخليجي.

جاء ذلك في كلمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الدورة ال39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.

وقال "أخطر ما نواجهه من تحديات هو الخلاف الذي دب في كياننا الخليجي واستمراره لنواجه تهديدا خطرا لوحدة موقفنا وتعريضا لمصالح أبناء دولنا للضياع".

وتابع" انطلاقا من حرصنا على الحفاظ على وحدة الموقف الخليجي فإننا ندعوا إلى وقف الحملات الإعلامية التي بلغت حدودا مست قيمنا ومبادئنا وزرعت بذور الفتنة والشقاق في صفوف أبنائنا".

ومضى "استمرار الصراع في اليمن يشكل تهديدا مباشرا لنا ونأمل التوفيق للمشاورات السياسية الدائرة الآن في السويد والتي استجابت بلادي بتقديم الدعم اللوجستي لها وصولا إلى الحل السياسي المنشود القائم على المبادرة الخليجية".

وبين" لم تفلح الجهود الدولية في إيجاد حل للكارثة الإنسانية في سوريا متمنين لمبعوث الأمم المتحدة الجديد لسوريا التوفيق في مهمته وصولا إلى الحل السياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية وجنيف".

وأضاف "نعرب عن تطلعنا بأن يتمكن الأشقاء في العراق من إعادة البناء لإزالة آثار ما شهده من دمار وليتحقق لأبنائه تطلعاتهم بالأمن والاستقرار".