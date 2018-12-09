الملك سلمان: لايزال النظام الإيراني يمارس تدخلاته بالدول المجاورة

قال الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، "لايزال النظام الإيراني يمارس تدخلاته في الشؤون الداخلية للدول المجاورة".

جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال القمة الخليجية الـ39 بالعاصمة السعودية الرياض.

وأضاف الملك سلمان في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" - تابعها "الخليج 365" - "مجلس التعاون قام لتعزيز الأمن والاستقرار والنماء للمواطن الخليجي".

وزاد "حريصون على صيانة كيان مجلس التعاون لدول الخليج العربي".

ومضى" وهبنا الله ثروات وعلينا تسخير طاقاتنا لخدمة شعوبنا".

وأشار إلى أن "القضية الفلسطينية تحتل الصدارة في اهتماماتنا، مبينا أن" المملكة تواصل الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، وتحتل القضية الفلسطينية مكان الصدارة في اهتماماتها وتسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد على أن "المملكة تناشد المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني من الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين وللشعوب المحبة للسلام".

وقال الملك سلمان" تدعو المملكة لحل سياسي يخرج سوريا من أزمتها ويسهم في قيام حكومة انتقالية تضمن وحدة سورية وخروج القوات الأجنبية والتنظيمات الإرهابية منها".

وبشأن العراق، ذكر "تحرص المملكة على بناء علاقات متينة واستراتيجية مع الشقيقة العراق التي تشكل ركناً أساسياً في منظومة الأمن العربي".