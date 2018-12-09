شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل.. الإنشقاقات تضرب الحوثيين.. قيادي جديد يلتحق بالشرعية (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام محلية ، اليوم الأحد، أن الشيخ القبلي “جبران أحمد هرمس”، عضو المجلس المحلي بمديرية المغربة، انشق عن مليشيا

الحوثي. وأضافت أن المنشق وصل إلى مديرية حيران بمحافظة حجة، معلنًا انضمامه إلى الشرعية .