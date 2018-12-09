شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: تنفيذ حكم القصاص في قاتل الطفلة ألاء الحميري بمدينة إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذت السلطات الامنية بمحافظة إب يوم الاحد حكم القصاص في قاتل الطفلة الاء الحميري. ونفذ حكم الاعدام وسط احدى الساحات العامة بمدينة إب. وقتلت الاء الحميري قبل يومين على يد شخص قام باغتصابها ومن ثم قتلها. ونفذ حكم الاعدام عقب يوم واحد فقط من اعتراف المتهم بجريمته.

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