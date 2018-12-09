شكرا لقرائتكم خبر عن حلم حوثي جديد يفصح عنه كبير مفاوضي التمرد وتنقله الوكالات العالمية .. هل سيتحقق أم يكون النقطة الأخيرة في سطر المشاورات؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت عضو في وفد الحكومة اليمنية المشارك في محادثات السلام التي تجري في السويد السبت 8 ديسمبر -كانون الأول 2018 أن المتمردين الحوثيين ما زالوا"غير جادين" في التوصل الى أرضية مشتركة لإنهاء النزاع المستمر في اليمن منذ 2015.

يواصل وفدا الحكومة والمتمردين الحوثيين محادثاتهما التي بدأت الخميس 6 ديسمبر -كانون الأول 2018 في ريمبو في السويد برعاية الأمم المتحدة، في محاولة لإيجاد حل لنزاع أوقع أكثر من عشرة آلاف قتيل ودفع 14 مليون شخص الى حافة المجاعة.

ومن المتوقع أن تستمر هذه المحادثات أسبوعا.

قالت العضو في وفد الحكومة اليمنية رنا غانم للصحافيين في اليوم ذاته "دائما التوقعات تأتي من خلال التجربة، ومن خلال التجربة سأقول لا. أنهم غير جادين".

غانم هي المرأة الوحيدة التي تشارك في محادثات السلام ضمن الوفدين.

أعربت غانم عن أملها بأن تؤدي هذه المحادثات "على الأقل إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني".

انهارت جولة سابقة من محادثات السلام بين الحوثيين والحكومة اليمنية في 2016، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق على تقاسم السلطة عقب 108 أيام من المفاوضات في الكويت.

أكد وفد الحكومة اليمنية ومتحدث باسم المتمردين ومبعوث الأمم المتحدة في وقت سابق أن هذه المحادثات لا تهدف لايجاد حل سياسي للنزاع.

أكدت غانم أن طرفي النزاع اليمني لم يلتقيا وجها لوجه حتى الآن، مع قيام موفد الامم المتحدة مارتن غريفيث وفريقه بالتنقل بين الفريقين.

لكنها أشارت إلى وجود أحاديث "غير رسمية" مع المتمردين على هامش المفاوضات.

يشهد اليمن منذ 2014 حربًا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دولياً بعد سيطرة المتمردين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

أوقع النزاع في اليمن منذ آذار/مارس 2015 أكثر من عشرة آلاف قتيل وتسبّب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.