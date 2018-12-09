شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الملك سلمان يحدد شروط الحل السياسي في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، حرص دول التحالف لجهود الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216 ، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، ونتائج الحوار الوطني اليمني الشامل.

وأشار في كلمته خلال القمة الخليجية المنعقدة اليوم في الرياض الى ان دول التحالف حرصت وبطلب من الحكومة الشرعية على إنقاذ اليمن وشعبه من فئة انقلبت على شرعيته وعمدت إلى العبث بأمنه واستقراره، كما عملت دول التحالف على إعادة الأمل للشعب اليمني من خلال برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية.