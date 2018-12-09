شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: تركيا تزود امريكا والمانيا وهذه الدولة العربية بالسلاح! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجلت صادرات الدفاع والطيران التركية خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2018 زيادة قدرها 16.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وتصدرت الولايات المتحدة وعمان قائمة المستوردين.

وحققت الصادرات التركية من صناعات الدفاع والطيران، مليارا و782 مليونا و53 ألف دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، مسجلة أكبر نسبة في تاريخها على أساس سنوي.

وبلغت صادرات تركيا من هذا القطاع خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2017، مليارا و535 مليونا و529 ألف دولار .

وفيما يتعلق بالبلدان التي تم تصدير منتجات الدفاع والطيران التركية إليها، فقد تبوأت الولايات المتحدة المركز الأول في قائمة الدول المستوردة، حيث اشترت أسلحة تركية بـ644 مليونا و29 ألف دولار، تلتها ألمانيا بـ211 مليونا و684 ألف دولار.

وعلى صعيد البلدان العربية، احتلت سلطنة عمان المرتبة الأولى عربيا، والثالثة عالميا في استيراد صناعات الدفاع التركية، بقيمة بلغت 150 مليونا و516 ألف دولار.

وشهد معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2018)، والذي أقيم في مارس الماضي، توقيع شركات الصناعات الدفاعية التركية، حزمة من العقود مع قطر وصلت قيمتها الإجمالية إلى 800 مليون دولار.

كما فازت تركيا بمناقصة لبناء أربع سفن حربية (كورفيت)، لصالح القوات البحرية الباكستانية، على أن يتم تصنيع اثنتين منها في تركيا، ومثلهما في باكستان.