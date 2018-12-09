شكرا لقرائتكم خبر عن المنافذ اليمنية تمنع السفر عن حاملي جوازات السفر من مناطق الحوثيين (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وكالة سفريات شهيرة إن المنافذ اليمنية البرية والجوية والبحرية أوقفت السفر عن حاملي الجوازات الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين. وحذرت الوكالة المواطنين الذين يملكون جوازات سفر صادرة من مناطق الحوثيين من بعد تاريخ أكتوبر 2015. وفضلت الوكالة أن يصطحب المسافرين جواز سفر جديد من مناطق الشرعية بجانب جوازات سفرهم القديمة الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين. يذكر أن الحكومة فتحت مراكز إصدار آلية في العاصمة المؤقتة عدن ومدينة تعز ومدن أخرى من المناطق الخاضعة لسيطرتها.

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