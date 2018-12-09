3 رافعات تعبر الوديعة باتجاه مينائي عدن والمكلا .. صور

عبرت 3 رافعات منفذ الوديعة باتجاه مينائي عدن والمكلا. ويأتي هذا ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية. وستساهم في زيادة حجم الواردات الإغاثية والتجارية لليمن. وفيما يلي ننشر صورا تظهر الرافعات.

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